Звезда "Реала" проиграл апелляцию: он станет подозреваемым в деле о шантаже партнера по сборной

Карим Бензема и Матье Вальбуэна / Фото: AFP

Суд отклонил последнюю апелляцию игрока мадридского "Реала" Карима Бензема и нескольких других лиц по делу о шантаже другого футболиста Матье Вальбуэна, выступающего нынче за греческий "Олимпиакос", сообщает Get French Football News. Теперь ему грозит статус обвиняемого по делу о шантаже. Все по делу проходит шесть человек.

В 2015 году Вальбуэна обвинил Бензема в шантаже. По версии Матье, Карим располагал интимной видеозаписью с его участием и сотрудничал с преступниками, которые давили на Вальбуэна и вынуждали его выплатить крупную сумму. Позже Кассационный суд Франции признал Бензема невиновным, но дело продолжает рассматриваться во французских судах. Другие подозреваемые в шантаже Вальбуэна были освобождены из-под стражи еще в 2016 году.

Ранее Бензема признался, что говорил с Вальбуэна о видео интимного содержания по просьбе друга детства. Форварду "Реала" были тогда предъявлены обвинения в пособничестве шантажу. По решению французской федерации футбола Бензема был временно отстранен от выступления за сборную страны, но так и не вернулся в национальную команду, пропустив Евро-2016 и победный ЧМ-2018. недавно во Франции заявили, что карьера Бензема в сборной закончена.

Реклама

Смотрите, как Бензема забивает за "Реал" в Лиге чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама