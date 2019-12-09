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Звезда "Реала" проиграл апелляцию: он станет подозреваемым в деле о шантаже партнера по сборной

9 декабря, 21:13

Французский нападающий помогал преступникам вымогать деньги у Матье Вальбуэны

Карим Бензема и Матье Вальбуэна

Карим Бензема и Матье Вальбуэна / Фото: AFP

Суд отклонил последнюю апелляцию игрока мадридского "Реала" Карима Бензема и нескольких других лиц по делу о шантаже другого футболиста Матье Вальбуэна, выступающего нынче за греческий "Олимпиакос", сообщает Get French Football News. Теперь ему грозит статус обвиняемого по делу о шантаже. Все по делу проходит шесть человек.

В 2015 году Вальбуэна обвинил Бензема в шантаже. По версии Матье, Карим располагал интимной видеозаписью с его участием и сотрудничал с преступниками, которые давили на Вальбуэна и вынуждали его выплатить крупную сумму. Позже Кассационный суд Франции признал Бензема невиновным, но дело продолжает рассматриваться во французских судах. Другие подозреваемые в шантаже Вальбуэна были освобождены из-под стражи еще в 2016 году.

Ранее Бензема признался, что говорил с Вальбуэна о видео интимного содержания по просьбе друга детства. Форварду "Реала" были тогда предъявлены обвинения в пособничестве шантажу. По решению французской федерации футбола Бензема был временно отстранен от выступления за сборную страны, но так и не вернулся в национальную команду, пропустив Евро-2016 и победный ЧМ-2018. недавно во Франции заявили, что карьера Бензема в сборной закончена.

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шантаж футбол футболист апелляция Карим Бензема Матье Вальбуэна

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

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