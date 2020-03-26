Звезда "Реала" решил "закосить" под тренера после неудачного сезона

Полузащитник "Реала" Эден Азар оценил свой дебютный сезон в составе мадридского клуба. Бельгиец в настоящее время находится со своей семьей в Мадриде и восстанавливается после травмы, которую он перенес несколько недель назад. Игрок решил кардинально изменить имидж и, что-то сделать со своими волосами. Долго не думая, семерка "Реала" просто сбрил все волосы. Отметим, что с такой же прической ходит и главный тренер команды – Зинедин Зидан.

"Мой первый сезон в "Реале" получился тухлым. Но все не должно быть отброшено. Это был сезон адаптации. Я буду судить о себе по второму сезону. Просто хочу вернуться на поле как можно скорее", – отметил игрок.

Азар в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 10 матчей, в которых забил один мяч и сделал четыре голевые передачи.

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Ранее мы писали, чтофункционер бразильского клуба заразился коронавирусом: недавно он встречался с действующим президентом "Реала" Флорентино Пересом. Маурисио Гомес де Маттос попал в больницу с симптомами коронавируса.

Также мы сообщали, что новой жертвой коронавируса в Испании стал знаменитый футбольный вратарь.

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