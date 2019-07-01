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Звезда "Реала" – в донецком "Олимпике": президент сообщил, почему Жулио Сезар работает в клубе без контракта

1 июля, 09:40

Босс донецкого клуба Владислав Гельзин рассказал о рисках сотрудничества со знаменитым бразильцем

Жулио Сезар
Жулио Сезар. Фото: Twitter

Второй подряд сезон украинской Премьер-лиги может начаться с экс-звездой футбола во главе одной из команд. Год назад это был Раванелли в "Арсенале", а теперь донецкий "Олимпик" в шаге от заключения контракта с новым главным тренером – 40-летним бразильцем Жулио Сезаром, победителем ЛЧ-2000 в составе "Реала".

"Он уже приступил к тренировкам, провел три занятия, но контракт еще не подписан, – сказал "Сегодня" президент "Олимпика" Владислав Гельзин. – Наши юристы пока прорабатывают все детали с агентом Жулио Сезара. Как только учтем все нюансы, подпишем, со дня на день. Кандидатуру Жулио мы рассматривали еще по ходу прошлого чемпионата, после отставки Шевчука. Но тогда я побоялся столь резких перемен и решил закончить сезон с тренером, которого хорошо знали ребята (Игорь Климовский. – Авт.)".

Расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги

Для Жулио Сезара это будет первый опыт тренерской работы в профи-клубе. После получения лицензии тренера UEFA Pro он работал лишь с полулюбительским "Кристо Атлетико" (4-й дивизион Испании), с января по май этого года. "Знаете, у нас и Санжар был без опыта, и Шевчук, и Климовский. Так что я не боюсь рисковать, – говорит Владислав Гельзин. – Мы взяли курс на европейский вектор развития. Я долго беседовал с Жулио Сезаром, и мне понравились его требования и его видение футбола. Человек много поиграл на самом высоком уровне, и мы связываем с ним большие надежды. Посмотрим, как будут развиваться события, но то, что он сегодня декларирует на тренировках, мне очень импонирует".

Жулио Сезар против Тэдди Шерингема. Фото – Getty

"Помимо всего прочего, он очень воспитанный и приятный в общении человек. Что еще немаловажно – Жулио согласился оставить весь тренерский штаб, привел с собой только одного помощника-испанца, то есть кардинально ничего ломать он не собирается, – добавил президент "Олимпика" Владислав Гельзин. – В целом, ему нравится этот проект, этот вызов. Он ведь тоже рискует, как мы, но не боится этого. Изменения в составе под нового тренера? Пока Жулио не просмотрит всех имеющихся игроков, включая тех, кто находится у нас на просмотре, он не хочет пока никого предлагать и никому говорить "до свидания".

Как сообщалось ранее, "Динамо" отказалось от забивной Машины из Сенегала: названа причина. Форвард Матар, отличившийся 7 голами в весенней части чемпионата Украины, продолжит выступления за "Олимпик".

Смотрите, как забивает форвард "Олимпика" Матар

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Тег чемпионат Украины, Олимпик Донецк, Владислав Гельзин, Жулио Сезар

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

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