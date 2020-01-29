Звезда сборной Англии хочет переманить игрока "ПСЖ" в свой клуб

Эдинсон Кавани / Фото: Reuters

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в "Интер Майами", сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, совладелец американского клуба Дэвид Бекхэм заинтересован в том, чтобы перехватить 32-летнего уругвайца у мадридского "Атлетико", который все еще не договорился с парижанами о покупке форварда.

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Издание пишет, что сам Кавани хочет продолжить карьеру в Испании, однако "Интер Майями" способен изменить положение дел благодаря своим финансовым возможностям. Отмечается, что хорошие отношения Бекхэма с президентом "ПСЖ", Нассером Аль-Хелаифи, также могут оказать влияние на будущее уругвайского футболиста.

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Контракт Кавани с "ПСЖ" истекает летом 2020 года, парижский клуб готов расстаться с игроком за сумму не ниже 20 миллионов евро. В сезоне-2019/20 уругваец провел за парижан 14 матчей, в которых отличился 5 голами и 1 результативной передачей.

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