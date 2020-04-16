Звезда сборной Бразилии шокировал Сеть своей физической формой

Бывший полузащитник сборной Бразилии Зе Роберто, известный по выступлениям за "Реал", "Байер" и "Баварию", поразил соцсети невероятной спортивной формой и внешним видом. В 45 лет бразилец удивил многих своей рельефной мускулатурой. Кстати, мы рассказывали, как звезда "Реала" Криштиану Роналду провел тренировку на карантине вместе с детьми.

"В тот день, когда тебе покажется, что ты достиг максимума, не думай так, откинь эти мысли. Ты можешь достичь большего. Твой единственный соперник, с которым ты соревнуешься за то, чтобы быть еще лучше, это ты сам, каким ты был вчера", – написал бразилец.

Напомним, что Зе Роберто завершил карьеру в 2017-м году. В составе сборной Бразилии экс-футболист провел 84 матча, забив четыре гола.

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Кстати, власти Мадейры раскритиковали Роналду за тренировки во время коронавируса. Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, находящийся сейчас на Мадейре, возмутил местные власти своими активными тренировками.

Смотрите, как Неймар развлекается на карантине:

Видео: Instagram

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