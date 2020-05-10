Звезда сборной США впервые стала мамой: красавица-футболистка родила "суперлунную малышку"

Звезда футбольного клуба "Орландо Прайд" и сборной США Алекс Морган впервые стала мамой. После длительных родов у 30-летней американской нападающей родилась дочка, которую назвали Чарли Елена. Ранее мы сообщали, что знаменитая футболистка тренируется на девятом месяце беременности.

"В 11:30 утра 7 мая весящая 8 фунтов (3,6 кг. – Ред.) Чарли Елена Карраско появилась на свет. Она заставила нас ждать дольше, чем планировалось, но я должна была знать, что она сделает это по-своему и только по-своему. Моя суперлунная малышка", — написала Морган в соцсетях.

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30-летняя Морган является двукратной чемпионкой мира по футболу и обладательницей золотой медали Олимпиады-2012. Кстати, тверк Морган после победы на ЧМ-2019 взорвал соцсети. Также американка становилась победительницей Лиги чемпионов в составе французского "Лиона". В 2014 году Морган вышла замуж за футболиста "Хьюстон Динамо" Сервандо Карраско.

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Мы также писали, что известная теннисистка во время беременности делится счастливыми и откровенными фото. Доминика Цибулкова уже на восьмом месяце беременности и совсем скоро станет мамой.

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