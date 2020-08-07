Звезда украинского футбола тайно женился на журналистке во время карантина

В сборной Украины стало на одного холостяка меньше

Известный украинский футболист Александр Зинченко, выступающий за "Манчестер Сити", больше не является холостяком. Оказывается, он еще 12 марта связал себя узами брака с журналисткой каналов Футбол 1/2/3 Владой Щегловой (Седан). Об этом девушка рассказала на своем канале в Youtube.

"Это мой канал "Влада Седан", но я уже – Влада Зинченко. Четыре месяца назад я стала женой, а Зинченко уже не холостяк. Случилось это 12 марта. Мы планировали совершенно другую дату, но карантин и тут внес свои коррективы. Наша свадьба будет 24 августа в Киеве", – сказала Влада.

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Напомним, о романе между Александром и Владой стало известно после матча сборной Украины с Сербией. Во время послематчевого флеш-интервью Зинченко поцеловал журналистку в прямом эфире.

Позже, после победы Украины над Португалией 2:1 и досрочного выхода на Евро-2020 Александр Зинченко предложил своей девушке Владе Седан выйти замуж. Футболист выложил у себя фотографию в Instagram, где стоит на колене, а на заднем фоне лежит куча роз. Как и положено игроку сборной Украины, предложение было сделано на главной арене страны НСК "Олимпийском".

Влада обрела популярность во время Евро-2016, когда девушка поддерживала сборную Украины во Франции. Фото девушки с национальным флагом облетели весь мир.

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