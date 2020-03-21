Звезда "Ювентуса" сдал положительный тест на коронавирус: его девушка тоже заразилась

Пауло Дибала и его девушка находятся у себя дома на карантине

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала сообщил, что он и его девушка сдали положительный тест на коронавирус. Об этом футболист заявил в своем Instagram.

"Всем привет. Хочу сообщить, что мы с моей девушкой Орианой получили результаты теста на коронавирус. Он дал положительный результат. К счастью, мы находимся в идеальных условиях. Спасибо вам за поддержку", — написал Дибала.

Это уже третий случай заболевания в "Ювентусе". Ранее коронавирус был диагностирован у защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди. Дибала находится у себя дома на карантине с 11 марта. В "Ювентусе" уже сообщили, что футболист чувствует себя хорошо, у него нет симптомов заболевания.

Во всем мире зарегистрировано более 185 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых по меньшей мере 80 тысяч человек вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 7300 пациентов.

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Дибала танцует с девушкой Видео: Instagram

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