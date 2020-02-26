Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
26,6

Звезде английского футбола выдвинули обвинения за шутку о коронавирусе

26 февраля, 22:47

Полузащитник "Тоттенхэма" неудачно пошутил о смертельном вирусе

Футбольная ассоциация Англии обвинила полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли в неподобающем поведении из-за с видео с шутками о коронавирусе, сообщает BBC. По информации источника, игроку может грозить дисквалификация на один матч. Алли должен ответить на обвинения до 5 марта 2020 года.

В одном из роликов Алли просто сидит и смотрит в камеру с маской на лице. Оно подписано так: "Короно что-о-о? Пожалуйста, слушайте со звуком". На заднем плане слышен разговор людей с азиатским акцентом.

Затем хавбек выложил еще одно видео, в котором снял мужчину азиатской внешности. Позже он перевел камеру на антисептическое средство и написал: "Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня".

После этого в социальных сетях поднялась волна недовольства в связи с поведением Алли. Полузащитнику пришлось принести извинения.

В тренде
Россиянка Мария Шарапова заявила о завершении карьеры в 32 года

"Я сожалею, что выложил эти видео в Snapchat. Я незамедлительно удалил их после того, как понял, что это может кого-то задеть. Я ни в коем случае не хотел этого. Я приношу самые искренние сожаления тем, кого оскорбили выложенные мной видео", – заявил англичанин.

Смотрите, как Деле Алли забивает за "Тоттенхэм":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Тоттенхэм Деле Алли

Источники: Champion , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболуФутбол
Все результаты 24-го тура чемпионата Испании
Все результаты 24-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Шахтер" – "Бенфика": онлайн матча 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии, турнирная таблицаФутбол
"Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ": онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Атлетико" – "Ливерпуль": онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...