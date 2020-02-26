Звезде английского футбола выдвинули обвинения за шутку о коронавирусе

Футбольная ассоциация Англии обвинила полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли в неподобающем поведении из-за с видео с шутками о коронавирусе, сообщает BBC. По информации источника, игроку может грозить дисквалификация на один матч. Алли должен ответить на обвинения до 5 марта 2020 года.

В одном из роликов Алли просто сидит и смотрит в камеру с маской на лице. Оно подписано так: "Короно что-о-о? Пожалуйста, слушайте со звуком". На заднем плане слышен разговор людей с азиатским акцентом.

Затем хавбек выложил еще одно видео, в котором снял мужчину азиатской внешности. Позже он перевел камеру на антисептическое средство и написал: "Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня".

После этого в социальных сетях поднялась волна недовольства в связи с поведением Алли. Полузащитнику пришлось принести извинения.

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"Я сожалею, что выложил эти видео в Snapchat. Я незамедлительно удалил их после того, как понял, что это может кого-то задеть. Я ни в коем случае не хотел этого. Я приношу самые искренние сожаления тем, кого оскорбили выложенные мной видео", – заявил англичанин.

Смотрите, как Деле Алли забивает за "Тоттенхэм":

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