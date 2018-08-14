Звезде "Ливерпуля" Салаху грозит наказание за нарушения правил дорожного движения

Сегодня, 11:00

Египетского футболиста засняли в автомобиле с телефоном в руках

Мохамед Салах. Фото AFP
Мохамед Салах. Фото AFP

Мерсисайдская полиция начала расследование в отношении нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, который допустил грубое правонарушение, управляя своим автомобилем.

На днях в социальных сетях была распространена видеозапись, на которой 26-летний Салах, наколотивший 44 гола за "красных" в прошлом сезоне, пользуется мобильным телефоном, двигаясь в плотном трафике.

Отягчающим обстоятельством выступает тот факт, что автомобиль Мохамеда был окружен людьми, включая детей. Салах не стал отвлекаться от телефона, отвергнув просьбы об автографах.

Мерсисайдская полиция немедленно отреагировала на этот инцидент, через своего официального представителям пообещав провести тщательное расследование.

Прокомментировал ситуацию и "Ливерпуль", сообщив, что разберется в этой ситуации и ее последствиями во внутреннем порядке. С Салахом уже была проведена беседа.

Кстати,  во время стартового матча чемпионата Англии фанат выбежал на поле во время матча, чтобы обнять Мохамеда Салаха.

"Ливерпуль" в этом матче разгромил соперника 4:0. Сам Мохамед Салах забил один гол. Украинский нападающий Андрей Ярмоленко начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 67-й минуте вместо Марко Арнаутовича.
футбол, чемпионат Англии, Ливерпуль, Мохамед Салах

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Источник:

fapl.ru

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