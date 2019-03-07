Звезде "ПСЖ" Неймару за длинный язык грозит дисквалификация в еврокубках
Бразилец раскритиковал систему VAR, которая привела к решающему голу в матче
Нападающий "ПСЖ" Неймар рискует заработать дисквалификацию на три матча за критику работы арбитров в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед", сообщает sport.es. По информации источника, в ближайшие дни УЕФА примет решение об открытии дела в отношении бразильца. Напомним, решающий мяч был забил с пенальти на последних секундах встречи после того, как арбитр пересмотрел видеоповтор эпизода с попаданием мяча в руку в штрафной площади.
"Это позор. Они выбирают четырех человек, не разбирающихся в футболе, чтобы смотреть замедленный повтор эпизода", – написал игрок в одной из социальных сетей. Также он использовал нецензурное выражение.
Накануне легендарный французский вратарь Фабьен Бартез раскритиковал "ПСЖ" за поражение от "МЮ": "Вот что бывает, когда не уважаешь соперника". Чемпион мира и Европы считает, что парижанам не хватает клубной истории, чтобы добиваться успеха на международной арене.
Ранее мы опубликовали невероятное фото из раздевалки: три легенды "МЮ" празднуют победу над "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Поздравить Уле-Гуннара Сульшера с победой пришли Алекс Фергюсон и Эрик Кантона.
Напомним, сегодня в Лондоне состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Челси" и киевским "Динамо". Онлайн смотреть "Челси" – "Динамо" на нашем сайте можно в виде текстовой трансляции.
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