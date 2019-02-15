Звезде "Реала" грозит длительная дисквалификация за неприличный жест в адрес фанатов
Гарету Бейлу грозит отстранение от футбола на 12 матчей из-за жеста в матче с "Атлетико" в дерби Мадрида
Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF ) изучит поведение нападающего "Реала" Гарета Бейла в матче с "Атлетико" (3:1). После гола Бейл приложил левую руку к сгибу правой руки и изобразил оскорбительный жест. Ла Лига направила в RFEF просьбу рассмотреть этот поступок валлийского футболиста.
Если будет решено, что жест был провокацией в адрес болельщиков "Атлетико", Бейлу грозит дисквалификация от четырех до 12 матчей, сообщает AS. В случае, если жест не был адресован фанатам "Атлетико", игрок получит от одного до трех матчей отстранения от футбола.
Отметим, что главный арбитр поединка не заметил жеста и не отразил его в протоколе. "Реал" обошел "Атлетико" в таблице и стал главным преследователем "Барселоны".
Напомним, что в субботу в матче 23-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Атлетико" в дерби Мадрида со счетом 3:1. Один из мячей в ворота команды Диего Симеоне забил полузащитник Гарет Бейл.
Отметим, что во время дерби Мадрида произошел еще один неприятный инцидент: вратаря "Реала" забросали игрушечными крысами. Таким образом болельщики выразили свое негодование тем, что голкипер Тибо Куртуа, защищавший цвета "Атлетико" с 2011 по 2014 год, перед началом текущего сезона перешел в стан самого принципиального соперника "матрасников".
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