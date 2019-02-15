Звезде "Реала" грозит длительная дисквалификация за неприличный жест в адрес фанатов

Гарету Бейлу грозит отстранение от футбола на 12 матчей из-за жеста в матче с "Атлетико" в дерби Мадрида

Гарет Бейл. Фото: AFP

Звезде "Реала" грозит длительная дисквалификация за неприличный жест в адрес фанатов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/67b/9c6/5c667b9c63dd9.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/67b/9c6/5c667b9c63dd9.png 2019-02-15T10:47:00+02:00 Футбол Гарету Бейлу грозит отстранение от футбола на 12 матчей из-за жеста в матче с "Атлетико" в дерби Мадрида

Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF ) изучит поведение нападающего "Реала" Гарета Бейла в матче с "Атлетико" (3:1). После гола Бейл приложил левую руку к сгибу правой руки и изобразил оскорбительный жест. Ла Лига направила в RFEF просьбу рассмотреть этот поступок валлийского футболиста.

Если будет решено, что жест был провокацией в адрес болельщиков "Атлетико", Бейлу грозит дисквалификация от четырех до 12 матчей, сообщает AS. В случае, если жест не был адресован фанатам "Атлетико", игрок получит от одного до трех матчей отстранения от футбола.

Отметим, что главный арбитр поединка не заметил жеста и не отразил его в протоколе. "Реал" обошел "Атлетико" в таблице и стал главным преследователем "Барселоны".

Напомним, что в субботу в матче 23-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Атлетико" в дерби Мадрида со счетом 3:1. Один из мячей в ворота команды Диего Симеоне забил полузащитник Гарет Бейл.

Отметим, что во время дерби Мадрида произошел еще один неприятный инцидент: вратаря "Реала" забросали игрушечными крысами. Таким образом болельщики выразили свое негодование тем, что голкипер Тибо Куртуа, защищавший цвета "Атлетико" с 2011 по 2014 год, перед началом текущего сезона перешел в стан самого принципиального соперника "матрасников".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Звезде "Реала" грозит длительная дисквалификация за неприличный жест в адрес фанатов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: AS.com Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.