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Звезде "Реала" грозит длительная дисквалификация за неприличный жест в адрес фанатов

Сегодня, 10:47

Гарету Бейлу грозит отстранение от футбола на 12 матчей из-за жеста в матче с "Атлетико" в дерби Мадрида

Гарет Бейл
Гарет Бейл. Фото: AFP
Звезде "Реала" грозит длительная дисквалификация за неприличный жест в адрес фанатов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/67b/9c6/5c667b9c63dd9.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/67b/9c6/5c667b9c63dd9.png Футбол Гарету Бейлу грозит отстранение от футбола на 12 матчей из-за жеста в матче с "Атлетико" в дерби Мадрида

Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF ) изучит поведение нападающего "Реала" Гарета Бейла в матче с "Атлетико" (3:1). После гола Бейл приложил левую руку к сгибу правой руки и изобразил оскорбительный жест. Ла Лига направила в RFEF просьбу рассмотреть этот поступок валлийского футболиста.

Если будет решено, что жест был провокацией в адрес болельщиков "Атлетико", Бейлу грозит дисквалификация от четырех до 12 матчей, сообщает AS. В случае, если жест не был адресован фанатам "Атлетико", игрок получит от одного до трех матчей отстранения от футбола.

Отметим, что главный арбитр поединка не заметил жеста и не отразил его в протоколе. "Реал" обошел "Атлетико" в таблице и стал главным преследователем "Барселоны".

Напомним, что в субботу в матче 23-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Атлетико" в дерби Мадрида со счетом 3:1.  Один из мячей в ворота команды Диего Симеоне забил полузащитник Гарет Бейл.

Отметим, что во время дерби Мадрида произошел еще один неприятный инцидент: вратаря "Реала" забросали игрушечными крысами. Таким образом болельщики выразили свое негодование тем, что голкипер Тибо Куртуа, защищавший цвета "Атлетико" с 2011 по 2014 год, перед началом текущего сезона перешел в стан самого принципиального соперника "матрасников".

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Тег футболист, Лига чемпионов, Реал Мадрид, Гарет Бейл

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Источник:

AS.com

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