Звезде "Реала" не разрешили строить дома в Мадриде: теперь он может уехать в Китай

Долги по кредиту могут заставить Серхио Рамоса согласиться на денежное предложение из Китая

Серхио Рамос. Фото: Instagram

Звездный защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос, который занимает 14-е место в рейтинге ТОП-20 спортсменов в Instagram, может покинуть сливочных и перейти в китайский клуб, сообщают испанские СМИ. Как сообщает sport.es, футболист задумался о расторжении контракта из-за долгов перед банком. На данный момент задолженность игрока составляет 35 миллионов евро.

Такая сумма возникла из-за кредита Рамоса. Он планировал купить на кредитные средства участок земли на окраине Мадрида. Ожидалось, футболист займется строительным бизнесом и будет строить жилые дома на том участке, однако местные власти не одобрили проект футболиста на этой территории.

В настоящее время защитник мадридского клуба ведет переговоры с банком о погашении долга. Одним из выходов из сложившейся ситуации может стать заключение выгодного контракта. Таковым может стать китайски клуб.

Рамос перешел в "Реал" в 2005 году. В сезоне-2018/19 футболист принял участие в 40 матчах всех турниров, став автором десяти голов. Ранее сообщалось, что "Реал" претендует на защитника "Аякса" Маттейса де Лигта.

Ранее сообщалось, что капитан "Реала" готов разорвать контракт с клубом ради миллионов из Китая.

Напомним, что в этом году "Реал" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв голландскому "Аяксу":

Напомним, что капитан "Реала" собрал полтора миллиона на благотворительность одним постом в соцсети. Испанский футболист был назначен послом доброй воли UNICEF в 2014 году.

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