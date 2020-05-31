Звездному футболисту за надпись в поддержку убитого Флойда показали желтую карточку

Английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо отпраздновал первый из трех своих голов в матче чемпионата Германии с "Падерборном" (6:1), показав футболку с надписью в поддержку Джорджа Флойда. На футболке Санчо было написано: "Правосудие для Джорджа Флойда". Судья дал полузащитнику желтую карточку, расценив его действия на поле как неспортивное поведение.

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Напомним, 25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улице американского Миннеаполиса в результате действий полицейских. Инцидент произошел на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. После этого один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, которым надавил на шею, и удерживал в таком положении несколько минут.

Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский на просьбу не откликался. Через какое-то время Джордж потерял сознание. Вызвали скорую, однако врачи уже не смогли помочь пострадавшему.

После этого массовые беспорядки из-за смерти Флойда охватили более 20 штатов США: есть много погибших и раненых.

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