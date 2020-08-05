Звездному одноклубнику Малиновского на его глазах изменила жена: теперь он хочет бросить футбол

Забивной футболист "Аталанты" Иличич впал в жуткую депрессию, обнаружив свою супругу в постели с другим мужчиной

Одноклубник украинца Руслана Малиновского по "Аталанте" Йосип Иличич может завершить карьеру из-за психологических проблем, связанных с изменой со стороны жены. А ведь нынешний сезон был лучшим в карьере 32-летнего словенца – он забил 21 мяч и сделал 9 результативных передач.

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Сперва причиной серьезного психического расстройства Йосипа Иличича называли его страх умереть из-за ситуации с коронавирусом. Однако теперь вскрылась еще одна причина проблем известного балканского футболиста.

Как оказалось, он съездил из Италии домой в Словению, чтобы сделать супруге сюрприз, но застал ее дома за изменой с другим мужчиной. После этого полузащитник "Аталанты" впал в депрессию, сообщает Soccerladuma.

Реклама Йосип Иличич и его жена / Фото: Instagram

Не исключено, Иличич не будет играть в четвертьфинале Лиги чемпионов против "ПСЖ" 12 августа, а также не будет выступать в еврокубках этого сезона и дальше, если "Аталанта" пройдет в следующую стадию. Более того, игрок серьезно рассматривает возможность ухода из футбола.

Иличич уже удалил у себя в Instagram фотографии с женой.

Йосип Иличич / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что Иличич повторил невероятный рекорд Шевченко. Игрок "Аталанты" забил четыре мяча в одном матче Лиги чемпионов, как когда-то Шева. Но стал первым, кому удалось это в плей-офф.

Смотрите, как забивает Йосип Иличич

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