Звездный футболист "Манчестер Сити" опроверг наличие у него коронавируса

Француз Бенжамен Менди сообщил, что ни у него, ни у его родственников вирус не обнаружили

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди не заболел коронавирусом. Об этом сам французский футболист сообщил в соцсетях. Ранее 25-летний спортсмен ушел в самоизоляцию, поскольку контактировал с родственником, у которого было подозрение на коронавирус. Также мы сообщали, что одноклубник украинского игрока НБА заболел коронавирусом.

Как оказалось, ни родственник Бенжамена, ни сам он не заболели инфекцией. После радостного известия Менди написал:

"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за многочисленные сообщения о поддержке после новостей, касающихся моего карантина. Сегодня результаты теста были отрицательными для моих родных, но важно, чтобы все взяли на себя ответственность в этот деликатный период, чтобы защитить вас и, в первую очередь, защитить самых слабых перед лицом эпидемии. Поэтому я предлагаю вам следовать инструкциям Всемирной организации здравоохранения, чтобы как можно быстрее остановить распространение вируса и возобновить нормальный ход вещей. Береги себя и своих близких".

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