Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Звездный футболист "Манчестер Сити" опроверг наличие у него коронавируса

15 марта, 11:06

Вадим Авдасев

Француз Бенжамен Менди сообщил, что ни у него, ни у его родственников вирус не обнаружили

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди не заболел коронавирусом. Об этом сам французский футболист сообщил в соцсетях. Ранее 25-летний спортсмен ушел в самоизоляцию, поскольку контактировал с родственником, у которого было подозрение на коронавирус. Также мы сообщали, что одноклубник украинского игрока НБА заболел коронавирусом.

Как оказалось, ни родственник Бенжамена, ни сам он не заболели инфекцией. После радостного известия Менди написал:

"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за многочисленные сообщения о поддержке после новостей, касающихся моего карантина. Сегодня результаты теста были отрицательными для моих родных, но важно, чтобы все взяли на себя ответственность в этот деликатный период, чтобы защитить вас и, в первую очередь, защитить самых слабых перед лицом эпидемии. Поэтому я предлагаю вам следовать инструкциям Всемирной организации здравоохранения, чтобы как можно быстрее остановить распространение вируса и возобновить нормальный ход вещей. Береги себя и своих близких".

Читайте о том, что УЕФА придумал вариант, как обыграть коронавирус.

В тренде
Футбол проигрывает коронавирусу: мнение комментатора Кирилла Круторогова

Смотрите, как "Манчестер Сити" обыгрывал в Мадриде "Реал" в Лиге чемпионов

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Манчестер Сити коронавирус Бенжамен Менди

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителей
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителейФутбол
"Александрия" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Это не футбол": лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителейЧУ по футболу
Финиш первого этапа: прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Украины
Финиш первого этапа: прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Коронавирус убьет миллионы": ужасный прогноз от жены Анатолия Тимощука, проживающей в ГерманииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...