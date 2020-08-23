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Звездный новичок "Барселоны" заразился коронавирусом

23 августа, 23:04

Александр Трикиша Александр Трикиша

Полузащитник отправился на самоизоляцию и пропустит начало подготовки к новому сезону

Новичок испанской "Барселоны" Миралем Пьянич сдал положительный тест на коронавирус. Об этом стало известно по результатам субботнего тестирования после того, как игрок пожаловался на плохое самочувствие. Сейчас игрок чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции дома, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

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Футболист не сможет присоединиться к своей новой команде в следующие две недели. Напомним, Пьянич пришел в "Барселону" из "Ювентуса". Испанский клуб заплатил за игрока 60 миллионов евро, а также отдал Артура Мело.

Кстати, бразилец уже успел отличиться, даже не дебютировав в новой команде. Как мы писали ранее, скандальный новичок "Ювентуса" попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль Артура вылетел на тротуар и влетел в фонарный столб.

На прошлой неделе в "Барселоне" было зафиксирована два случая заражения коронавирусом с разницей в несколько дней. Сначала вирус подхватили игроки, вернувшиеся в команду из аренд, а затем заболел защитник Самуэль Умтити, восстанавливающийся после травмы.

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Барселона чемпионат Испании коронавирус Миралем Пьянич

Источник: Сегодня|Спорт

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