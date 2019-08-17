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Звездный новичок "Интера" может пропустить стартовый матч чемпионата Италии из-за лишнего веса

Сегодня, 15:29

Руководство миланского клуба требует,чтобы футболист сбросил лишние килограммы

Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку / Фото: AFP

Форвард миланского "Интера" Ромелу Лукаку может пропустить поединок 1-го тура Серии А против "Лечче", который пройдет 26 августа в Милане. Как сообщает Corriere dello Sport, проблема в избыточном весе бельгийского футболиста. Клуб требует, чтобы его вес не превышал 100 кг, сейчас он составляет 104 кг.

Лукаку в выходные проведет дополнительную тренировку. Ромелу признался, что придерживается строгой диеты. Ранее Лукаку за лишний вес раскритиковал легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Нэвилл.

В сезоне-2018/19 26-летний игрок забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за "МЮ" во всех турнирах. Место в основном составе бельгиец потерял с приходом в команду Уле-Гунара Сульшера.

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Ранее мы писали, что Эден Азар пропусти стартовый матч чемпионата Испании. Дебют новичка Реала в официальном матче откладывается из-за травмы.

Напомним, что первый тур чемпионата Испании пропустил и лидер "Барселоны" Лионель Месси. Как мы писали ранее, Месси впервые за 10 лет пропустил стар чемпионата Испании. В отсутствие своего лидера каталонцы сенсационно уступили на выезде "Атлетику" из Бильбао.

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Источник: Евро-футбол

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