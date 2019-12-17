Звездный Погба лечит травму в "МЮ", а на свадьбе брата танцует

Футболист сборной Франции восстанавливается после повреждения лодыжки, но это не мешает ему развлекаться

Поль Погба / Фото: AFP

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Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции знаменитый Поль Погба в своем клубе "Манчестер Юнайтед" официально числится травмированным. На поле он не выходил с 30 сентября, когда получил травму лодыжки в матче чемпионата Англии против "Арсенала". Ранее мы писали, что "Реал" хочет приобрести Погба в ближайшее трансферное окно, так как летом сделка не свершилась.

Несмотря на то, что французский полузащитник восстанавливается и в футбол не играет, он показал хорошую форму на свадьбе своего брата Флорентена. Похоже, дискомфорта Погба-младший не испытывает, и в ближайшее время его ждут на тренировках "красных дьяволов".

Старший брат Поля родился еще в Гвинее и выступает за футбольную сборную своей Родины на позиции защитника, хотя также имеет французский паспорт. Клубную карьеру после нескольких французских клубов он продолжил в США, где подписал контракт с "Атлантой".

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Пока что можно вспомнить, как Погба забивал за "МЮ" еще весной

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