Звездный украинский футболист Малиновский отметил победу прогулкой на яхте с красоткой: фото

Руслан отдохнул с женой на озере Изео после того, как стал героем матча чемпионата Италии "Аталанта" - "Брешиа"

Лучший украинский легионер в европейских чемпионатах посткарантинного периода Руслан Малиновский позволил себе шикарно отдохнуть после того, как выдал очередной фантастический поединок в Италии. Напомним, накануне его "Аталанта" разгромила "Брешиа" 6:2, а лучшим игроком матча признали Малиновского, забившего один мяч и отдавшего две результативные передачи.

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Пользуясь выходным, предоставленным тренерским штабом "Аталанты", Руслан Малиновский прокатился на яхте по живописному озеру Изео, недалеко от Бергамо. Фотографии с прогулки на воде футболист выложил у себя в Instagram. Отметим, что компанию 27-летнему украинскому полузащитнику составили его очаровательная жена Роксана и их 8-месячная дочурка Оливия.

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"Свободный день с моей любовью", – написал Руслан Малиновский.

"Моя главная страсть и вдохновение – моя семья", – отметила у себя в Instagram Роксана Малиновская.

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Напомним, ранее Малиновский забил сумасшедший гол "Ювентусу" – туринцев от поражения в матче с "Аталантой" спас Криштиану Роналду.

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