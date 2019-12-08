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Звездный украинский футболист запустил собственный сайт

8 декабря, 19:24

Александр Зинченко раскручивает сам себе на английском языке

Зинченко красуется на собственном сайте

Зинченко красуется на собственном сайте

Молодой полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко решил распространить информацию о себе далее сети Instagram и создал собственный сайт. На данный момент страничка игрока "Манчестер Сити" функционирует только в англоязычной версии. Как мы писали, на днях Зинченко признали лучшим украинским легионером.

Посетителей встречает сам радостный герой с завоеванным в прошлом сезоне Кубком английской лиги. И сразу под фото идет статистика выступлений парня, которому 15 декабря исполнится только 23 года. В 133 матчах профессиональной карьеры он забил семь мячей и отметился 14 голевыми передачами. Напомним, вчера без украинского хавбека, в клубной команде часто играющего на позиции левого защитника, "Манчестер Сити" уступил "Манчестер Юнайтед" – 1:2.

Сайт у Александра еще "молодой", поэтому наполнение пока оставляет желать лучшего. На нем пока что нет обширной информации о выступлении в сборной Украины – в отличие от "МанСити". Напомним, что по посещаемости в сети Instagram Зинченко занимает второе место после Василия Ломаченко.

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Многие фото – из Instagram. На них парень не скрывает своих отношений с телеведущей Владой Седан. Смотрите, как Алекс предлагал руку и сердце своей девушке.

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