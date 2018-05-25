Звезду "Ливерпуля" Салаха в Киеве встретили с огромным караваем и цветами

Сегодня, 10:20

Как лучшего футболиста чемпионата Англии встречали в Киеве накануне финала Лиги чемпионов

Встреча Мохамеда Салаха в Киеве. Фото Getty
Встреча Мохамеда Салаха в Киеве. Фото Getty

В субботу, 26 мая, в финале Лиги чемпионов в Киеве сыграют "Реал" и "Ливерпуль". В четверг обе команды прилетели в столицу Украины: англичане приземлились в аэропорту "Жуляны", испанский клуб выбрал "Борисполь". Сразу по прилету команды отправились в отели. Онлайн матча "Реал" – "Ливерпуль" уже идет на нашем сайте.

Мохамеда Салаха в "Жулянах" ждала особенная встреча. У трапа самолета его ждали девушки в национальных украинских костюмах с огромным караваем. Также лучшему бомбардиру английской Премьер-лиги вручили букет цветов – он оказался единственным из игроков "Ливерпуля", кому достался "подарок". 


Встреча "Ливерпуля" в Киеве. Фото ФК "Ливерпуль"

Встреча "Ливерпуля" в Киеве. Фото ФК "Ливерпуль"

Встреча "Ливерпуля" в Киеве. Фото ФК "Ливерпуль"

Встреча "Ливерпуля" в Киеве. Фото ФК "Ливерпуль"

Встреча "Ливерпуля" в Киеве. Фото ФК "Ливерпуль"

Встреча "Ливерпуля" в Киеве. Фото ФК "Ливерпуль"

После торжественной встречи в аэропорту футболисты отправились в гостиницу. Там их ждали сотни болельщиков, которые, правда, сфотографироваться и взять автограф у своих кумиров не смогли. 

Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится 26 мая в 21:45. 

Напомним, что в четверг в Киеве стартовал "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий.
Лига чемпионов, Ливерпуль, Реал Мадрид, Мохамед Салах

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Сегодня|Спорт

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