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Звезду мюнхенского клуба сравнили с Октоберфестом: что особенного в игроке "Баварии"

8 апреля, 18:08

Елена Павлова

Нападающего считают героем немецкого гранда

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер прокомментировал продление контракта с нападающим команды Томасом Мюллером. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2023 года. 30-летний Мюллер присоединился к академии мюнхенского клуба в 10-летнем возрасте, а с 2009 года выступает за первую команду. В 521 матче он забил 195 голов и отдал 186 результативных передач.

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"Мюллер – настоящий герой и символ Баварии. Всю свою карьеру Томас провел в нашем клубе и по-новому раскрылся при тренере Ханси Флике. Он выдающийся игрок, который много ассистирует партнерам. Думаю, Мюллер для Баварии – то же самое, что Октоберфест для Мюнхена... Поэтому продление контракта с ним – это замечательная новость", – приводит слова Хайнера пресс-служба мюнхенцев.

Вместе с "Баварией" Мюллер восемь раз становился чемпионом Германии, по пять раз побеждал в Кубке и Суперкубке страны, а в 2013-м году выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Германии Мюллер в 2014-м году стал в Бразилии чемпионом мира.

Ранее "Бавария" продлила контракт с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом.

Смотрите, как Томас Мюллер забивал за "Баварию"

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