Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Звезду "ПСЖ" дисквалифицировали на три матча за грубость в финале Кубка Франции

3 мая, 14:25

Мбаппе был удален в проигранном матче против "Ренна"

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: AFP

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение наказать нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Напомним, что форвард был удален во время финального матча Кубка Франции с "Ренном" (2:2, 5:6 по пенальти). Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции, 20-летний футболист дисквалифицирован на три матча. Дисквалификация будет распространяться на все турниры, в том числе и на встречи национального первенства.

Таким образом, Мбаппе не поможет своей команде в предстоящих матчах Лиги 1 против "Ниццы", "Анже" и "Дижона". Кроме того, дисциплинарная комиссия открыла дело против другого форварда "ПСЖ" Неймара. По окончании матча с "Ренном" он ударил одного из болельщиков на трибуне. Ранее мы писали, что за удар в стиле Кличко Неймару могут дать восемь матчей отсидки.

Ранее мы писали, что звезда "ПСЖ" снова оказался быстрее Усейна Болта. Французский футболист продемонстрировал феноменальную скорость в матче чемпионата.

Напомним, что катарские шейхи планируют избавиться от "ПСЖ" после 2022 года. Тамим бин Хамад Аль Тани недоволен, что во Франции не ценят его вклад в футбол.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег псж, Кубок Франции, Килиан Мбаппе

Вы сейчас просматриваете новость " Звезду "ПСЖ" дисквалифицировали на три матча за грубость в финале Кубка Франции". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наигрались: катарские шейхи планируют избавиться от "ПСЖ" после 2022 года

Вчера, 14:59

Тамим бин Хамад Аль Тани недоволен, что во Франции не ценят его вклад в футбол

Неймару запретили летать на самолете и вертолете

30 апреля, 11:55

Форварду "ПСЖ" не могут простить уклонения от уплаты налогов на 18 миллионов долларов

За удар в стиле Кличко Неймару могут дать восемь матчей отсидки

30 апреля, 10:18

Бразильского форварда ПСЖ могут надолго отлучить от футбола после попадания кулаком в подбородок фаната

Возомнил себя Кличко: Неймар ударил болельщика в подбородок после поражения от "Ренна"

28 апреля, 12:21

Стычка произошла на трибунах "Стад де Франс", когда бразильский форвард направлялся на награждение

Хамство звезды: форварда "ПСЖ" удалили за подлый удар соперника шипами в финале Кубка Франции

28 апреля, 10:55

Чемпиона мира Килиана Мбаппе выгнали с поля за грязный прием. Без него парижане проиграли серию пенальти

"Ренн" отыграл два гола у "ПСЖ" и выиграл Кубок Франции

28 апреля, 01:08

Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти

Определен признак приближающейся преждевременной смерти

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

6 привычек, которые программируют на бедность

Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением

"Порошенко подчинится указу Зеленского о досрочном роспуске Рады"

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Красивая семья: Анастасия Заворотнюк поделилась редким фото семьи

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

"Что не так?": агент самого дорогого игрока "Динамо" "наехал" на Хацкевича

Вчера, 12:17

Представитель Супряги заявил, что коуч киевлян скорее поставит в атаку вратаря Бойко, чем нападающего за 6,5 млн евро

Нокаут в исполнении Ломаченко признали лучшим в мировом боксе

Вчера, 09:25

"Со мной такое случилось впервые", – описывал свои ощущения после избиения Хайтеком британец Энтони Кролла

"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в полуфинале Лиги чемпионов

1 мая, 23:59

Испанцы забили три гола дома и через неделю поедут в Англию оформлять выход в финал

"Удар скорпиона": в Голландии повторили самый красивый гол в истории "Шахтера"

1 мая, 17:27

20-летний нападающий "Йонг Утрехта" забил в стиле экс-звезды "горняков" Франселино Матузалема

"Аякс" на выезде обыграл "Тоттенхэм" в полуфинале Лиги чемпионов

30 апреля, 23:59

Голландский клуб продолжает побеждать именитых соперников в Лиге чемпионов

Скачки, дождь и откровенные наряды девушек

Польза ходьбы: Сколько надо ходить шагов в день?

Экс-министр рассказал о последствиях победы Порошенко на выборах