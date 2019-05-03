Звезду "ПСЖ" дисквалифицировали на три матча за грубость в финале Кубка Франции
Мбаппе был удален в проигранном матче против "Ренна"
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение наказать нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Напомним, что форвард был удален во время финального матча Кубка Франции с "Ренном" (2:2, 5:6 по пенальти). Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции, 20-летний футболист дисквалифицирован на три матча. Дисквалификация будет распространяться на все турниры, в том числе и на встречи национального первенства.
Таким образом, Мбаппе не поможет своей команде в предстоящих матчах Лиги 1 против "Ниццы", "Анже" и "Дижона". Кроме того, дисциплинарная комиссия открыла дело против другого форварда "ПСЖ" Неймара. По окончании матча с "Ренном" он ударил одного из болельщиков на трибуне. Ранее мы писали, что за удар в стиле Кличко Неймару могут дать восемь матчей отсидки.
Ранее мы писали, что звезда "ПСЖ" снова оказался быстрее Усейна Болта. Французский футболист продемонстрировал феноменальную скорость в матче чемпионата.
Напомним, что катарские шейхи планируют избавиться от "ПСЖ" после 2022 года. Тамим бин Хамад Аль Тани недоволен, что во Франции не ценят его вклад в футбол.
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