Звезду "Реала" лишили водительских прав после отказа пройти тест на алкоголь
Футболист проводит отпуск в Бразилии
Звезда мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело лишился водительских прав во врем отпуска на родине. Как сообщает AS со ссылкой на O Globo, в понедельник, 1 июня, Марсело во время езды на автомобиле остановили сотрудники полиции. Правоохранители заподозрили, что спортсмен находится в состоянии алкогольного опьянения и предложили ему пройти тест.
Защитник отказался, в связи с чем был вынужден заплатить штраф в размере € 675. Позднее местные власти лишили его водительских прав на один год.
В настоящее время 31-летний футболист вместе со своей семьёй проводит отпуск в Рио-де-Жанейро, поскольку главный тренер сборной Бразилии Тите принял решение не включать его в заявку на Кубок Америки, где национальная команда уже добралась до финала.
Красивый гол Марсело в Лиге чемпионов:
Ранее Марсело уже сталкивался с проблемами подобного характера. В 2013 году он был уличён в вождении без прав.
Ране мы писали, что 9-летний сын звезды "Реала" шокировал своего отца ударом а-ля Ибрагимович. Парень с такой же шевелюрой, как и у его знаменитого папы Марсело, отметился эффектнейшим ударом "ножницами".
Как сообщалось ранее, Марсело попал в сборную разочарований чемпионата Испании, вобравшую в себя игроков на 620 миллионов евро. Составлена она была на основе голосования болельщиков. Наибольшее представительство в сборной получил "Реал" – шесть игроков.
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