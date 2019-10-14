Звезду сборной Англии "словили" в ночном клубе в обнимку со стриптизершами

Руни был звездой "МЮ" / Фото: AFP

Бывший футболист сборной Англии, который сейчас выступает в американском "Ди Си Юнайтед", Уэйн Руни провел время в ночном клубе. Ранее мы писали, что Ибрагимович и Руни в плей-офф: завершился регулярный чемпионат MLS.

Футболист отправился в один из ночных клубом США, где весело проводил время рядом со стриптизершами. При этом свою личность Руни не скрывал и делал фотографии со всеми желающими.

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Кстати, английская блудница извинилась перед женой Уэйна Руни за секс втроем. Бывшая проститутка Хелен Вуд принесла извинения жене Руни – Колин – за то, что у нее был секс втроем с футболистом и ее подругой.

Смотрите, как легендарный игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни забивал в английской Премьер-лиге:

Также мы писали, что Златан Ибрагимович ударом ниндзя едва не сломал пальму. Знаменитый швед опубликовал видео в Twitter, продемонстрировав подписчикам удар с разворота около бассейна. Отметим, что Златан имеет черный пояс по тхэквондо. "Ниндзя", – коротко подписал видео Ибрагимович.

Златан Ибрагмович продемонстрировал удар ниндзя Видео: Twitter

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