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Звезду "Тоттенхэма" обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус

9 февраля, 14:32

Скандал вспыхнул после видео в соцсетях Деле Алли

Деле Алли

Деле Алли / Фото: Getty Images

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Лидер лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли попал в скандал после видео в соцсетях. Футболист поделился видео, на котором насмехался над людьми с азиатской внешностью и коронавирусом. Футболиста тут же обвинили в расизме. Ранее мы писали, что один из самых дорогих футболистов мира напился и потерял сознание на пляже.

В одном из роликов Алли просто сидит и смотрит в камеру с маской на лице. Оно подписано так: "Короно чтооо? Пожалуйста, слушайте со звуком". На заднем плане слышен разговор людей с азиатским акцентом.

Затем хавбек выложил еще одно видео, в котором снял мужчину азиатской внешности. Позже он перевел камеру на антисептическое средство и написал: "Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня".

После этого в социальных сетях поднялась волна недовольства в связи с поведением Алли. Полузащитнику пришлось принести извинения.

"Я сожалею, что выложил эти видео в Snapchat. Я незамедлительно удалил их после того, как понял, что это может кого-то задеть. Я ни в коем случае не хотел этого. Я приношу самые искренние сожаления тем, кого оскорбили выложенные мной видео", – заявил англичанин.

Ранее мы писали, что старт чемпионата Китая отложили из-за вспышки коронавируса. Пред этим были отменены бой украинца Виктора Постола, этап Кубка мира по горнолыжному спорту и ряд других спортивных соревнований.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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расизм чемпионат Англии Тоттенхэм коронавирус Деле Алли

Источник: Спорт сегодня

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