Звезду "Ювентуса" неожиданно госпитализировали: у него нашли миллиметровую проблему

Знаменитый в прошлом футболист туринского "Ювентуса" чемпион мира-2006 Алессандро Дель Пьеро оказался в больнице. Впрочем, 45-летний итальянец поспешил успокоить болельщиков, заявив, что причиной его экстренной госпитализации стал не коронавирус.

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"До сих пор не верю, что такая маленькая 3-миллиметровая штука может доставить столько проблем", – написал у себя в Instagram Дель Пьеро, у которого обнаружили камни в почках

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Напомним, что Алессандро Дель Пьеро выступал в составе "Ювентуса" 1993 по 2012 год. В составе туринского клуба он 6 раз стал чемпионом Италии, 1 раз – обладателем Кубка Италии, 4 раза – Суперкубка страны, а также с "Юве" Дель Пьеро выиграл Лигу чемпионов-1996.

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Как мы писали ранее,в "Ювентусе" опасаются за своего тренера в пандемию.Несмотря на то что ранее тест 61-летнего Маурицио Сарри показал отрицательный результат на COVID-19, его здоровье находится под угрозой из-за пагубной привычки – он выкуривает до шестидесяти сигарет в день.

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