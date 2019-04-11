Звезды "Баварии" подрались на тренировке: удивительная реакция тренера

Схлестнулись футболисты стоимостью 120 миллионов евро. Наставник мюнхенцев сделал вид, что ничего не произошло

Драчуны Левандовски и Коман. Фото: Getty Images

На тренировке мюнхенской Баварии произошла драка между двумя игроками. Как сообщает Bild, нападающие Кингсли Коман и Роберт Левандовски повздорили и бросились друг на друга с кулаками. Их одноклубникам Никласу Зюле и Жерому Боатенгу пришлось разнимать дерущихся француза и поляка.

Как отмечает источник, к удивлению игроков "Баварии", главный тренер команды Нико Ковач не отправил Комана и Левандовского в раздевалку - после конфликта они продолжили занятие.

Отметим, что Левандовски является самым дорогим игроком "Баварии". Портал Transfermarkt оценивает его в 70 млн евро. Коман – на 20 млн дешевле.

Напомним, на днях случилась драка и в украинском футболе. По данным СМИ, в Ивано-Франковске администратор "Прикарпатья" в отместку за пенальти, назначенный в пользу соперника, напал на столичного судью – дошло до крови. Была вызвана полиция, которая зафиксировала факт нанесения побоев. Об этом инциденте указано и в рапорте делегата матча.

Также сообщалось, что в Бразилии полиция применила слезоточивый газ, чтобы успокоить футболистов. Полуфинальный поединок футбольного чемпионата штата Гояс между "Атлетико Гойяниенсе" и "Вила Нова" завершился массовой дракой. В ней участвовали и представители тренерских штабов обеих команд.

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Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.