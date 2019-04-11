Звезды "Баварии" подрались на тренировке: удивительная реакция тренера
Схлестнулись футболисты стоимостью 120 миллионов евро. Наставник мюнхенцев сделал вид, что ничего не произошло
На тренировке мюнхенской Баварии произошла драка между двумя игроками. Как сообщает Bild, нападающие Кингсли Коман и Роберт Левандовски повздорили и бросились друг на друга с кулаками. Их одноклубникам Никласу Зюле и Жерому Боатенгу пришлось разнимать дерущихся француза и поляка.
Как отмечает источник, к удивлению игроков "Баварии", главный тренер команды Нико Ковач не отправил Комана и Левандовского в раздевалку - после конфликта они продолжили занятие.
Отметим, что Левандовски является самым дорогим игроком "Баварии". Портал Transfermarkt оценивает его в 70 млн евро. Коман – на 20 млн дешевле.
Напомним, на днях случилась драка и в украинском футболе. По данным СМИ, в Ивано-Франковске администратор "Прикарпатья" в отместку за пенальти, назначенный в пользу соперника, напал на столичного судью – дошло до крови. Была вызвана полиция, которая зафиксировала факт нанесения побоев. Об этом инциденте указано и в рапорте делегата матча.
Также сообщалось, что в Бразилии полиция применила слезоточивый газ, чтобы успокоить футболистов. Полуфинальный поединок футбольного чемпионата штата Гояс между "Атлетико Гойяниенсе" и "Вила Нова" завершился массовой дракой. В ней участвовали и представители тренерских штабов обеих команд.
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Источники:
Сегодня|Спорт , isport.ua
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