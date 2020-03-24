Звезды футбола в восторге от тренировки юного вратаря в условиях карантина

Знаменитые футболисты становятся в очередь, желая провести совместную тренировку с мальчиком

Знаменитый футболисты отреагировали на необычную тренировку юного вратаря в условиях карантина. Мальчик тренирует навыки игры в воротах, используя забор на заднем дворе. Видео тренировки в Сеть выложила мать юного спортсмена, и оно тут же стало популярным.

"Когда ты вратарь... и единственный ребенок... в изоляции... и стараешься не отставать от тренировок... сам придумал это! Я так впечатлена", – подписала видео мама мальчика.

Видео лайкнули вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа и бывший страж ворот "Красных дьяволов" Петер Шмайхель.

"Ничто, даже злой вирус, такой как COVID-19, не должен мешать талантливому вратарю становиться лучше. Молодец, парень", – прокомментировал видео легендарный датчанин.

А другой игрок "МЮ", Хуан Мата, предложил мальчику потренировать с ним штрафные удары, когда завершится карантин. Также свои услуги парню предложил голкипер "Уотфорда" Бен Фостер.

Неудивительно, что на следующий день Нейта ждал целый ряд интервью для различных СМИ.

Ранее мы писали, что испанские футболисты нашли способ обойти карантин: игроки "Осасуны" сыграли в теннисбол через кусты. Рауль Навас и Фран Мерида не только одноклубники, но и соседи.

Игроки "Осасуны" играют в теннисбол через кусты Видео: Twitter

А двукратная олимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин написала песню о коронавирусе. Знаменитая лыжница поддержала всех, кто борется со смертельной эпидемией.

Микаэла Шиффрин записала песню про коронавирус Видео: Instagram

Но пальма первенства за самую оригинальную тренировку в условиях карантина принадлежит французскому прыгуну с шестом Максу Лачиче. Спортсмен вооружился шестом и успешно преодолел трехметровую высоту… на свой балкон.

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Видео: Instagram

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