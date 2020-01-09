Звезды на миллиард евро: стали известны составы суперматча "Барселона" – "Атлетико"

Месси - самый дорогой футболист сегодняшнего матча / Фото: Reuters

Стали известны имена футболистов, которые сегодня выйдут в статовых составах на матч "Барселона" – "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании. Поединок проходит в Саудовской Аравии и начнется в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте можно следить за онлайном матча.

Трансферная стоимость футболистов, которые сегодня выйдут с первых минут – более миллиарда евро! 11 футболистов в составе "Барселоны" стоят 622 миллиона, а 11 игроков "Атлетико" оценены в 562 миллиона.

"Барселона" "Атлетико" Нето – 18 миллионов евро

Жерар Пике – 25

Жорди Альба – 50

Серхи Роберто – 50

Самюэль Умтити – 40

Артуро Видаль – 14

Серхио Бускетс – 35

Френки де Йонг – 90

Лео Месси – 140

Луис Суарес – 40

Антуан Гризманн – 120 Ян Облак – 100

Стефан Савич – 32

Киран Триппьер – 35

Фелипе – 25

Ренан Лоди – 25

Эктор Эррера – 20

Сауль Ньигес – 90

Томас Партей – 50

Альваро Мората – 50

Анхель Корреа – 35

Жоуа Феликс – 100

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Отметим, что обе команды пробились в весеннюю стадию главного еврокубкового турнира. "Барселона" в 1/8 финала Лиги чемпионов сразится с итальянским "Наполи", а "Атлетико" в соперники достался лидер чемпионата Англии "Ливерпуль".

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Смотрите обзор матча, в которого "Барселона" на выезде обыграла итальянский "Интер" в Лиге чемпионов:

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