Звезды на миллиард евро: стали известны составы суперматча "Барселона" – "Атлетико"

Стали известны имена футболистов, которые сегодня выйдут в статовых составах на матч "Барселона" – "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании. Поединок проходит в Саудовской Аравии и начнется в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте можно следить за онлайном матча.
Трансферная стоимость футболистов, которые сегодня выйдут с первых минут – более миллиарда евро! 11 футболистов в составе "Барселоны" стоят 622 миллиона, а 11 игроков "Атлетико" оценены в 562 миллиона.
|"Барселона"
|"Атлетико"
|Нето – 18 миллионов евро
Жерар Пике – 25
Жорди Альба – 50
Серхи Роберто – 50
Самюэль Умтити – 40
Артуро Видаль – 14
Серхио Бускетс – 35
Френки де Йонг – 90
Лео Месси – 140
Луис Суарес – 40
Антуан Гризманн – 120
|Ян Облак – 100
Стефан Савич – 32
Киран Триппьер – 35
Фелипе – 25
Ренан Лоди – 25
Эктор Эррера – 20
Сауль Ньигес – 90
Томас Партей – 50
Альваро Мората – 50
Анхель Корреа – 35
Жоуа Феликс – 100
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Отметим, что обе команды пробились в весеннюю стадию главного еврокубкового турнира. "Барселона" в 1/8 финала Лиги чемпионов сразится с итальянским "Наполи", а "Атлетико" в соперники достался лидер чемпионата Англии "Ливерпуль".
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Смотрите обзор матча, в которого "Барселона" на выезде обыграла итальянский "Интер" в Лиге чемпионов:
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