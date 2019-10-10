Звезды "ПСЖ" покинут команду бесплатно следующим летом

Эдинсон Кавани / Фото: AFP

Ветераны "Пари-Сен-Жермен" Эдинсон Кавани и Тиаго Силва с большой долей вероятности покинут клуб бесплатно по окончании сезона. Сообщается, что французские чемпионы не предложили игрокам продлить соглашения, которые истекают в конце сезона.

Не исключается, что Кавани все-таки может рассчитывать на еще один краткосрочный контракт с парижанами, а вот 35-летний Силва не входит в планы руководства клуба. "Атлетико", "Наполи", "Манчестер Юнайтед" и миланский "Интер" – называются в списке команд, которым интересен Кавани.

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Кавани находится в "ПСЖ" уже шесть лет и забил за команду более 100 голов. Ранее мы писали, что Кавани забил потрясающий гол "ножницами" на Копа Америка.

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Кстати, не так давно Тиаго Силва стал жертвой грабителей. Из дома бразильского футболиста вынесли вещей на миллион евро, пока он участвовал в матче "ПСЖ" – "Нант".

Тиаго Силва выступает за "ПСЖ" с 2012 года. Вместе с командой он шесть раз выигрывал чемпионат и Суперкубок Франции, пять раз кубок лиги и четырежды – Кубок Франции.

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