Звезды "ПСЖ" покинут команду бесплатно следующим летом

Ветераны "Пари-Сен-Жермен" Эдинсон Кавани и Тиаго Силва с большой долей вероятности покинут клуб бесплатно по окончании сезона. Сообщается, что французские чемпионы не предложили игрокам продлить соглашения, которые истекают в конце сезона.
Не исключается, что Кавани все-таки может рассчитывать на еще один краткосрочный контракт с парижанами, а вот 35-летний Силва не входит в планы руководства клуба. "Атлетико", "Наполи", "Манчестер Юнайтед" и миланский "Интер" – называются в списке команд, которым интересен Кавани.
Кавани находится в "ПСЖ" уже шесть лет и забил за команду более 100 голов. Ранее мы писали, что Кавани забил потрясающий гол "ножницами" на Копа Америка.
Кстати, не так давно Тиаго Силва стал жертвой грабителей. Из дома бразильского футболиста вынесли вещей на миллион евро, пока он участвовал в матче "ПСЖ" – "Нант".
Тиаго Силва выступает за "ПСЖ" с 2012 года. Вместе с командой он шесть раз выигрывал чемпионат и Суперкубок Франции, пять раз кубок лиги и четырежды – Кубок Франции.
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