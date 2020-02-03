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Звезды "Реала" и "Барселоны" уходят в киберспорт: Бейл собрал команду для чемпионата мира FIFA

3 февраля, 20:13

Также свою организацию имеет французский форвард Антуан Гризманн

Гарет Бэйл

Гарет Бэйл / Фото: Real Madrid

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Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бейл основал киберспортивную команду Ellevens Esports. Об этом футболист сообщил в своем Twitter. В состав команды уже вошли четыре киберфутболиста по FIFA. Ранее мы писали, что тренер "Реала" поставил точку в истории с уходом Бейла.

В скором времени команда валлийской звезды дебютирует на чемпионате мира по футболу FIFA eClub в Милане. Также Ellevens планируют участвовать в турнирах по Fortnite, CS:GO и Rocket League. В данный момент организация принимает заявки от игроков со всего мира.

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Ранее свою киберспортивную организацию создал нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн. Вместе со своим братом Тео футболист сделал вложение в киберспорт. Гризманны решили не заморачиваться с названием клуба, а взять за основу свои фамилии – Grizi Esport.

Мы также рассказывали, что на рождественской вечеринке "Реала" Бейлу подарили то, что ранее разозлило руководство клуба.

Смотрите, как Бэйл забивал за сборную Уэльса

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Барселона Реал Мадрид команда Гарет Бейл Антуан Гризманн киберспорт

Источник: isport.ua

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