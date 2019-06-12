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Звезды "Реала" стали жертвами грабителей: дома Зидана и Иско обокрали

12 июня, 19:56

Злоумышленники часто обворовывают квартиры спортсменов, пока те находятся в расположении своих команд

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан. Фото: AFP

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан и полузащитник Иско подверглись ограблению со стороны неизвестных. Как сообщает La Sexta, злоумышленники проникли в дома Зидана и Иско, забрав ценное имущество. Ни главный тренер "Королевского клуба", ни полузащитник в этот момент не находились в своих домах.

Три дня назад мы писали, что дом игрока сборной Испании ограбили, пока он ездил на Фареры. Вооруженные грабители похитили драгоценные вещи из дома Альваро Мораты. Полиция оперативно прибыла на место преступления, однако арестовать нападавших не удалось.

В последнем матче сборная Испании обыграла Швецию 3:0:

В начале января квартиру украинского футболиста Николая Ищенко ограбили пока он был с семьей на отдыхе. У футболиста "Черноморца" украли много золотых изделий, деньги и норковую шубу.

Также сообщалось, что пока "Барселона" громила "Ливерпуль" в Лиге чемпионов, грабители чистили дом ее футболиста. Воров не остановил даже брат футболиста, находившийся в тот момент дома.

Напомним, что ранее преступники устроили рейд на дома футболистов во время матчей ЛЧ: жертвами стали четыре игрока. Суммарный ущерб оценивается в несколько сотен тысяч евро.

Как уберечь имущество во время ограбления:


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Тег ограбление, Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Иско

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