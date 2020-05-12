Звездный Златан Ибрагимович прилетел в Италию из Швеции и залег на дно

Знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович вернулся в Италию, где в начале июня собираются возобновить чемпионат. 38-летний футболист на карантине находился в Швеции, где периодически поддерживал форму с командой "Хаммарбю". Златан владеет частью акций этого клуба. А вчера вечером его засняли журналисты в миланском аэропорту "Мальпенза", куда он и прилетел. Ранее мы сообщали, что Ибрагимович установил жесткие условия, чтобы остаться в "Милане".

На публику из здания аэропорта Златан вышел в респираторе и защитных перчатках, держа за спиной небольшой рюкзачок.

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Приступить к групповым тренировкам с командой Златан сможет только после двухнедельной изоляции и, естественно, прохождения теста на коронавирус. Так что вновь увидеть знаменитого футболиста среди людей можно будет только 25 мая. До тех пор он должен находится в "заточении".

Недавно Ибрагимович рассказал о вандалах, испортивших его статую: "Уровень детского сада".

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