"Звонила в поликлинику спросить – к детям врач приедет?": коронавирус свалил семью российского форварда

У самого футболиста и обладателя Кубка УЕФА двусторонняя пневмония

22 мая клуб российской Премьер-лиги "Урал" объявил, что в ходе тестирования команды на коронавирус выявили заражение у бывшего нападающего сборной и обладателя Кубка УЕФА в составе "Зенита" Павла Погребняка. Жена футболиста Мария призналась, что результат теста ее ошеломил, а также сообщила, что теперь болеет вся семья экс-форварда немецкого "Штутгарта" и английского "Фулхэма".

Читайте также: "Бригада", Алиев и война: Ракицкий назвал свой любимый фильм и главный страх

Мария в Instagram рассказала, как у нее и ее родных протекает болезнь после заражения коронавирусом, и возмутилась наплевательским отношением местных врачей.

"Сегодня пятый день болезни! Никто не звонил, не приезжал! Сегодня я звонила в детскую поликлинику спросить – к детям врач приедет?! Сказали – вам позвонят. У мужа высокая температура, кашель. Быстро переросло в двустороннюю пневмонию. У меня симптомы появились на третьи сутки. Пропало обоняние, жуткая слабость, горло. Старший сын – температура 37,5, кашель. Сделали КТ – пневмония, начальная стадия. Средний – температура за 38, рвота. Младший – температура 37,3, слабость, рвота. Мамы – температура, сильная слабость, кашель (у них хуже всего). У всех COVID-19 положительный", — написала Мария.

Реклама



Мария Погребняк с детьми

Ранее мы писали, что в чемпионате России коронавирус обнаружили уже у второго футболиста. А первенство местной Премьер-лиги вернется 21 июня. Хотя не все команды хотели доигрывать сезон.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама