Месси на отдыхе с женой / Фото: Instagram

Звонок в полицию: в авто Месси и Суареса – бомбы https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/05d/1ab/5d405d1ab7ff4.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/05d/1ab/5d405d1ab7ff4.jpg 2019-07-30T18:07:13+03:00 Футбол Машины футболистов проверили на парковке аэропорта, угроза оказалась ложной

Телефонные террористы сообщили о взрывных устройствах, заложенных в автомобилях нападающих "Барселоны" Лионеля Месси и Луиса Суареса, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, машины футболистов в настоящий момент находятся на парковке частного терминала аэропорта "Барселона", откуда игроки отправились на отдых на Ибицу. Служба безопасности аэропорта отреагировала на сообщение об угрозе взрыва, и сотрудники проверили автомобили Месси и Суареса. По итогам проверки бомбы в машинах не были обнаружены, а угроза была признана ложной.

Помним, что Лионель Месси попал в неприятную ситуацию. Во время вечеринки на Ибице, где футболист был с женой Антонеллой Роккуццо, к нему пытался пробраться неизвестный.

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Ранее мы писали, что жена Месси засветила шикарную грудь своей подруги. На фотографии, которой поделилась Антонелла Роккуццо, главное внимание привлекла другая девушка.

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Также стало известно, во сколько Месси обошелся отдых на уединенном острове. Аргентинский футболист вместе с семьей отдыхал на острове в Карибском бассейне. На курорте есть собственный пляж с белым песком, а остров настолько уединен, что до него можно добраться только на лодке, а машин нет.

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