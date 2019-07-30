Звонок в полицию: в авто Месси и Суареса – бомбы

Телефонные террористы сообщили о взрывных устройствах, заложенных в автомобилях нападающих "Барселоны" Лионеля Месси и Луиса Суареса, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, машины футболистов в настоящий момент находятся на парковке частного терминала аэропорта "Барселона", откуда игроки отправились на отдых на Ибицу. Служба безопасности аэропорта отреагировала на сообщение об угрозе взрыва, и сотрудники проверили автомобили Месси и Суареса. По итогам проверки бомбы в машинах не были обнаружены, а угроза была признана ложной.
Помним, что Лионель Месси попал в неприятную ситуацию. Во время вечеринки на Ибице, где футболист был с женой Антонеллой Роккуццо, к нему пытался пробраться неизвестный.
Ранее мы писали, что жена Месси засветила шикарную грудь своей подруги. На фотографии, которой поделилась Антонелла Роккуццо, главное внимание привлекла другая девушка.
Также стало известно, во сколько Месси обошелся отдых на уединенном острове. Аргентинский футболист вместе с семьей отдыхал на острове в Карибском бассейне. На курорте есть собственный пляж с белым песком, а остров настолько уединен, что до него можно добраться только на лодке, а машин нет.
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