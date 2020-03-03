Американцы у выхода: Королевские гонки могут потерять одну из команд из-за денежной модели

В конце этого сезона, который еще не начался, а уже столкнулся с массой проблем из-за коронавируса, Формула-1 может лишиться одной из команд. Владелец Haas, американец Джин Хаас, намекнул, что его детище может покинуть Королевские гонки после завершения чемпионата-2020. Ранее мы писали, что представлен первый болид нового сезона Формулы-1.

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"Посмотрим, как начнется сезон. Если он стартует хорошо, то, возможно, есть шанс, что мы продолжим. Если мы проведем еще один плохой сезон, то это будет менее вероятно, – цитирует Хааса Motorsport. – Мы в Формуле-1 пять лет. Это был тест – пять лет выступлений, по итогам которых мы оцениваем результаты и решаем, нужно ли двигаться дальше. С финансовой точки зрения это, безусловно, того не стоило. Бизнес-модель Ф-1 не способствует успеху маленьких коллективов. Все знают, что 70 процентов призовых достается трем топ-командам, а 30 – оставшимся семи. Не очень хорошая экономическая модель. В нашем положении это покрывает лишь около трети расходов на содержание команды".

Команда "Хаас" / Фото: Reuters

"Конечно, все работают по-разному. Кто-то берет деньги, в первую очередь, от спонсоров. "Феррари" зарабатывает благодаря тому, что выступает в Формуле-1 на протяжении 60 лет. У них достаточно денег, чтобы работать на пределе потолка расходов в 175 миллионов долларов, но многие другие команды распоряжаются лишь четвертью от этой суммы. Как можно руководить коллективом при таком неравенстве?", – задается вопросом глава "Хаас", чья команда в прошлом сезоне заняла 9 место из 10-ти.

Первый этап сезона, Гран-при Австралии, состоится с 13 по 15 марта. Ранее мы сообщали, что Формула-1 понесет грандиозные убытки из-за переноса Гран-при Китая.

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