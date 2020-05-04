Автодром Гран-при Формулы-1 в Мексике переоборудуют в полевой госпиталь

В Мексике более 20 тысяч заразившихся коронавирусом

На территории автодрома имени братьев Родригес в Мехико, где проходят Гран-при Формулы-1, построят временный госпиталь для больных коронавирусом. Палаты для пациентов будут расположены в "Паддок-клубе". Отметим, что в Мексике 23 тысячи зараженных вирусом и более двух тысяч погибших.

"Паддок-клуб" скоро станет больницей. Именно здесь будут установлены восемь модулей для госпитализации. Каждый модуль рассчитан на 24 места. Кроме того, будет создан отдел интенсивной терапии на 26 мест", – сообщил глава мексиканского Института социального страхования Соэ Робледо.

Ранее мы писали, что пострадавшая Испания готова принять этап Формулы-1 уже в 2020 году. Гонку в Каталонии смогут организовать за две-три недели. Никаких ограничений в отношении использования трассы в Барселоне на данный момент нет.

Ранее мы писали, что легендарный стадион в Бразилии превратили в госпиталь, а Ледовый дворец Мадрида – в морг. Помимо "Мараканы", под "больницы" в Бразилии пойдут арены "Коринтианса", "Сан-Паулу", "Ботафого" и "Сантоса".

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