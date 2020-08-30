Автогонщик Формулы-1 едва не намотал на колесо неосторожную белку

Инцидент произошел во время субботней квалификации в Бельгии

Во время субботней квалификации Формулы-1 на Гран-при Бельгии, которую выиграл пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, едва не случилась авария со смертельным исходом. Прямо перед болидом испанского гонщика "Макларена" Карлоса Сайнса на трассу в Спа выбежала белка, и автогонщик чуть не переехал бедное животное. Однако в последний момент белка все-таки успела покинуть гоночную траекторию.

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Напомним, что в квалификации Гран-при Бельгии Сайнс занял седьмое место. Его напарник по команде британец Ландо Норрис показал 10-й результат. Поул-позишен в квалификации бельгийского этапа завоевал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Напомним, что гонка на трассе "Спа-Франкоршам" начнется сегодня в 16:10.

Ранее мы сообщали, что полиция ловила по лесу фанатов Формулы-1 и развернула целый автобус из Нидерландов. Болельщики пытались пробраться на Гран-при Бельгии, которое в условиях пандемии проходит без зрителей.

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