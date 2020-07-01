Берни Экклстоун в 89 лет снова стал отцом: у бывшего хозяина Формулы-1 появился сын за 25 минут

До этого у легендарного британца рождались только дочери. Старшей из них сейчас - 65 лет

Экс-владелец Формулы-1, бывший почетный президент Королевской гоночной серии 89-летний англичанин Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом. Его 44-летняя супруга Фабиана родила мальчика в Швейцарии, малыша назвали Эйсом. Об этом сообщил известный спортивный журналист Роджер Бенуа на своей странице в Twitter. Ранее красавица-футболистка родила "суперлунную малышку".

"Это такие прекрасные ощущения! Малыш появился на свет за 25 минут", – призналась 44-летняя Фабиана

"Я так горд!" – заявил, в свою очередь, 89-летний Экклстоун

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Берни Экклстоун и его жена Фабиана / Фото: Getty Images

Отметим, что во время беременности Фабиана и Берни находились в Бразилии, но приняли решение покинуть страну из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Это четвертый ребенок старины Экклстоуна. До этого у 89-летнего британца родилось три дочери – младшей, Тамаре, сейчас 35 лет, а старшей, Деборе, – 65 лет.

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Добавим, что Берни Экклстоун отошел от дел в Формуле-1 в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешел компании Liberty Media. Новые владельцы "Королевских гонок" изменили вектор развития соревнований и расширили их календарь.

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