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Без тормозов на трассе и в Instagram: гонщица из Монако взрывает соцсети обнаженными фото

14 апреля, 15:47

Александр Трикиша

Девушку критикуют за слишком откровенные фото, а она отправляет всех недовольных подальше

Очаровательная модель Карина Лима может похвастаться не только самым быстрым автомобилем в своем гараже, но и роскошными формами. Оно и неудивительно – в прошлом Карина была моделью, но страсть к автомобилям взяла верх. Карьеру гонщика девушка начала в 2012 году, а спустя три года завоевала звание чемпионки Европы в соревнованиях Lamborghini Super Trofeo Europe.

Несколько лет назад Карина стала владельцем роскошного автомобиля Koenigsegg One:1, стоимость которого составляет 6 миллионов долларов. Суперкар мощностью 1 360 лошадиных сил разгоняется до 186 миль в час (чуть меньше 300 километров в час) за рекордные 11,9 секунды.

Погрузившись в мир автоспорта, девушка не забывает о своих модельных корнях. Правда, иногда девушка перегибает с откровенностью, когда фотографируется полностью обнаженной в душе или делится фото, на котором она сидит на унитазе с бокалом вина в руке. Тем не менее, несмотря на критику, Карина не собирается меняться и посылает всех недовольных подальше.

INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM

Ранее мы писали, что игрок "МЮ" на карантине подкатывает к модели, чья задница приносит удачу футбольным командам. Очаровательная итальянка давно дружит с Джесси Лингардом.

Также мы писали, что сексапильная спортсменка снова сфотографировалась обнаженной. Девушка практически весь карантин проводит без одежды.

Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

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автоспорт гонщица WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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