Без тормозов на трассе и в Instagram: гонщица из Монако взрывает соцсети обнаженными фото

Девушку критикуют за слишком откровенные фото, а она отправляет всех недовольных подальше

Очаровательная модель Карина Лима может похвастаться не только самым быстрым автомобилем в своем гараже, но и роскошными формами. Оно и неудивительно – в прошлом Карина была моделью, но страсть к автомобилям взяла верх. Карьеру гонщика девушка начала в 2012 году, а спустя три года завоевала звание чемпионки Европы в соревнованиях Lamborghini Super Trofeo Europe.

Несколько лет назад Карина стала владельцем роскошного автомобиля Koenigsegg One:1, стоимость которого составляет 6 миллионов долларов. Суперкар мощностью 1 360 лошадиных сил разгоняется до 186 миль в час (чуть меньше 300 километров в час) за рекордные 11,9 секунды.

Погрузившись в мир автоспорта, девушка не забывает о своих модельных корнях. Правда, иногда девушка перегибает с откровенностью, когда фотографируется полностью обнаженной в душе или делится фото, на котором она сидит на унитазе с бокалом вина в руке. Тем не менее, несмотря на критику, Карина не собирается меняться и посылает всех недовольных подальше.

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Ранее мы писали, что игрок "МЮ" на карантине подкатывает к модели, чья задница приносит удачу футбольным командам. Очаровательная итальянка давно дружит с Джесси Лингардом.

Также мы писали, что сексапильная спортсменка снова сфотографировалась обнаженной. Девушка практически весь карантин проводит без одежды.

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