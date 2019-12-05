Болид легендарного Шумахера продали за 157 миллионов

На этом автомобиле Шумахер-старший стал чемпионом Формулы-1 в 2022 году

Мик Шумахер / Фото: Instagram

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Британская аукционная компания RM Sotheby’s провела в Абу-Даби мероприятие, на котором был продан Ferrari F2002. На этом болиде в Формуле-1 соревновался Михаэль Шумахер в чемпионском сезоне 2002 года. Это был пятый титул немецкого гонщика. Перед продажей на именитом болиде проехался сын Шумахера Мик.

Как сообщается, покупатель из Италии предложил за болид 6,6 миллиона долларов (около 157 млн грн). Часть вырученных средств будет направлена в фонд Михаэля Шумахера. Ранее Мик Шумахер и Дирк Новицки организовали благотворительный футбольный матч в честь легенды Формулы-1. Доходы от игры были направлены на благотворительность в проекты фонд Шумахера и Dirk Nowitzki Foundation.

Напомним, в 2013 году Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах в Мерибеле. В конце 2018 года появилась информация о том, что немец больше не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких и может покидать кровать.

Интересно, что ранее Мик Шумахер опробовал другой легендарный чемпионский болид отца. Мик Шумахер прокатился на болиде "Бенеттон-Форд" 1994 года и повторил это перед Гран-при Бельгии.

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