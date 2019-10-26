Боттас разбил машину в квалификации Гран-при Мексики: поул выиграл Ферстаппен

Это был явно не день пилотов "Мерседеса". Хэмилтон - лишь четвертый, а его напарник угодил в аварию

Валттери Боттас и его разбитая машина / Фото: Twitter

На автодроме в Мехико завершилась квалификация Гран-при Мексики Формулы-1. Ее победителем стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторая позиция – у гонщика "Феррари" Шарля Леклера, третьим стал еще один пилот "Скудерии" – Себастьян Феттель. Лидер общего зачета Льюис Хэмилтон примет старт в воскресной гонке с четвертой позиции. Напомним, ранее "Мерседес" в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов.

Авария Валттери Боттаса

Отметим, что "Ред Булл" прервал серию из пяти подряд поулов "Феррари".При этом многие соперники выигравшего квалификацию Макса Ферстаппена не успели завершить свою решающую попытку, потому как при выходе из последнего поворота ошибку допустил Валттери Боттас. Пилот "Мерседеса" разбил болид, столкнувшись лоб в лоб с емкостями с водой, после чего были активированы желтые флаги. Благо, с самим Боттасом все в порядке.

Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.14,758

2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,266

3. Себастьян Феттель ("Феррари") +0,412

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4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,504

5. Александер Албон ("Ред Булл") +0,578

6. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,580

7. Карлос Сайнс ("Макларен") +1,256

8. Ландо Норрис ("Макларен") +1,564

9. Даниил Квят ("Торо Россо") +1,711

10. Пьер Гасли ("Торо Россо") +1,828

Макс Ферстаппен. Фото – Reuters

Не прошли в третий сегмент:

11. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – 1.16,687

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12. Нико Хюлькенберг ("Рено") – 1.16,885

13. Даниэль Риккардо ("Рено") – 1.16,933

14. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 1.16,967

15. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 1.17,269

Не прошли во второй сегмент:

16. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – 1.18,065

17. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1.18,436

18. Ромен Грожан ("Хаас") – 1.18,599

19. Джордж Расселл ("Уильямс") – 1.18,823

20. Роберт Кубица ("Уильямс") – 1.20,179

Смотрите, как выглядят современные болиды Формулы-1

Как мы писали ранее, появились хорошие новости о здоровье Михаэля Шумахера. В парижской больнице, куда доставили для лечения легендарного немецкого гонщика, заявили: "Он в сознании".

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