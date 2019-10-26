Боттас разбил машину в квалификации Гран-при Мексики: поул выиграл Ферстаппен

На автодроме в Мехико завершилась квалификация Гран-при Мексики Формулы-1. Ее победителем стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторая позиция – у гонщика "Феррари" Шарля Леклера, третьим стал еще один пилот "Скудерии" – Себастьян Феттель. Лидер общего зачета Льюис Хэмилтон примет старт в воскресной гонке с четвертой позиции. Напомним, ранее "Мерседес" в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов.
Авария Валттери Боттаса
Отметим, что "Ред Булл" прервал серию из пяти подряд поулов "Феррари".При этом многие соперники выигравшего квалификацию Макса Ферстаппена не успели завершить свою решающую попытку, потому как при выходе из последнего поворота ошибку допустил Валттери Боттас. Пилот "Мерседеса" разбил болид, столкнувшись лоб в лоб с емкостями с водой, после чего были активированы желтые флаги. Благо, с самим Боттасом все в порядке.
Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.14,758
2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,266
3. Себастьян Феттель ("Феррари") +0,412
4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,504
5. Александер Албон ("Ред Булл") +0,578
6. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,580
7. Карлос Сайнс ("Макларен") +1,256
8. Ландо Норрис ("Макларен") +1,564
9. Даниил Квят ("Торо Россо") +1,711
10. Пьер Гасли ("Торо Россо") +1,828
Макс Ферстаппен. Фото – Reuters
Не прошли в третий сегмент:
11. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – 1.16,687
12. Нико Хюлькенберг ("Рено") – 1.16,885
13. Даниэль Риккардо ("Рено") – 1.16,933
14. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 1.16,967
15. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 1.17,269
Не прошли во второй сегмент:
16. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – 1.18,065
17. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1.18,436
18. Ромен Грожан ("Хаас") – 1.18,599
19. Джордж Расселл ("Уильямс") – 1.18,823
20. Роберт Кубица ("Уильямс") – 1.20,179
Смотрите, как выглядят современные болиды Формулы-1
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