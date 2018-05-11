Боттас стал лучшим в первой практике Гран-при Испании

Второе время показал партнер по команде Льюис Хэмилтон, третье – Себастьян Феттель

Пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас стал лучшим в первой свободной практике 5-го этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Испании, который проходит на автодроме "Барселона-Каталунья".

Результат финна – 1 минута 18,148 секунды. Второе время показал партнер по команде британец Льюис Хэмилтон (1.18,997), третье – немец Себастьян Феттель из "Феррари" (1.19,098).

Гран-при Испании, 1-я практика:

1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 1.18,148 (32 круга)

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,849 (22)

3. Себастьян Феттель ("Феррари") +0,950 (24)

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1,039 (26)

5. Кими Райкконен ("Феррари") +1,351 (19)

6. Фернандо Алонсо ("Макларен") +1,710 (26)

7. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +1,723 (11)

8. Ромен Грожан ("Хаас") +1,758 (24)

9. Стоффель Вандорн ("Макларен") +1,935 (28)

10. Пьер Гасли ("Торо Россо") +2,360 (29)

11. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,489 (28)

12. Шарль Леклер ("Заубер") +2,517 (23)

13. Серхио Перес ("Форс-Индия") +2,776 (36)

14. Маркус Эрикссон ("Заубер") +2,836 (18)

15. Карлос Сайнс-младший ("Рено") +2,905 (28)

16. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +2,996 (27)

17. Нико Хюлькенберг ("Рено") +3,011 (26)

18. Брендон Хартли ("Торо Россо") +3,225 (28)

19. Роберт Кубица ("Уильямс") +3,362 (24)

20. Ланс Стролл ("Уильямс") +4,608 (15)

Ранее мы писали, что российский гонщик "взлетел" на авто во время гонки в Бельгии. Автомобиль пролетел несколько десятков метров, после чего приземлился за пределами трассы.

Добавим, что некоторое время назад на этой же трассе в жуткую аварию попал внук двукратного чемпиона Формулы-1 Эмерсона Фиттипальди Пьетро. В результате аварии он получил перелом обеих ног.

Ранее мы опубликовали видео столкновения гонщиков "Ред Булл" на Гран-при Азербайджана: оба будут извиняться перед командой. Руководитель команды "Ред Булл" Кристиан Хорнер: гонщики в равной мере виновны в столкновении.