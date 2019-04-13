Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая, Албон уничтожил болид об отбойники

Пилоты "Мерседеса" снова оказались быстрее, чем их соперники из "Феррари"

Александр Албон разбил болид во время третьей практики. Фото: AFP

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая, показав результат 1.31,547 в третьем сегменте. Вторым стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку Себастьян Феттель на "Феррари", а на одной лини с ним стартовать в гонке будет партнер по команде Шарль Леклер.

Отметим, что пилот "Торо Россо" Александр Албон разбил свой болид во время третьей практики. На последнем повороте трассы потерял контроль над машиной и врезался в отбойники. Участия в квалификации он не принимал.

Квалификация Гран-при Китая:

1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 1.31.547

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.31,570

3. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.31,848

4. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.31.865

5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.32,089

6. Пьер Гасли ("Ред Булл") – 1.32,930

7. Даниэл Риккьярдо (Renault) – 1.32,958

8. Нико Хюлькенберг (Renault) – 1.32,962

9. Кевин Магнуссен ("Хаас") – (не стартовал в третьем сегменте)

10. Ромен Грожан ("Хаас") – (не стартовал в третьем сегменте)

11. Даниил Квят ("Торо Россо") – 1.33,236

12. Серхио Перес ("Рейсинг Поинт") – 1.33,299

13. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") -1.33,419

14. Карлос Сайнс ("Макларен") – 1.33,523

15. Ландо Норрис ("Макларен") – 1.33,967

16. Ленс Стролл ("Рейсинг Поинт") – 1.34,292

17. Джордж Расселл ("Уильямс") – 1.35,253

18. Роберт Кубица ("Уильямс") – 1.35,281

19. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – (не стартовал в первом сегменте)

20. Александр Албон ("Торо Россо") – (не стартовал в первом сегменте)

Ранее мы сообщали, что в календаре Формулы-1 появится Гран-при Нидерландов. Первая гонка на голландской трассе пройдет в мае 2020 года.

Напомним, что в Ханое уже начали строить трассу Формулы-1. Гран-при Вьетнама будет в календаре Формулы-1 уже в следующем году.

Представление болидов Формулы-1 на текущий сезон:

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Источники: СЭ , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.