Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая, Албон уничтожил болид об отбойники
Пилоты "Мерседеса" снова оказались быстрее, чем их соперники из "Феррари"
Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая, показав результат 1.31,547 в третьем сегменте. Вторым стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку Себастьян Феттель на "Феррари", а на одной лини с ним стартовать в гонке будет партнер по команде Шарль Леклер.
Отметим, что пилот "Торо Россо" Александр Албон разбил свой болид во время третьей практики. На последнем повороте трассы потерял контроль над машиной и врезался в отбойники. Участия в квалификации он не принимал.
Квалификация Гран-при Китая:
1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 1.31.547
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.31,570
3. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.31,848
4. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.31.865
5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.32,089
6. Пьер Гасли ("Ред Булл") – 1.32,930
7. Даниэл Риккьярдо (Renault) – 1.32,958
8. Нико Хюлькенберг (Renault) – 1.32,962
9. Кевин Магнуссен ("Хаас") – (не стартовал в третьем сегменте)
10. Ромен Грожан ("Хаас") – (не стартовал в третьем сегменте)
11. Даниил Квят ("Торо Россо") – 1.33,236
12. Серхио Перес ("Рейсинг Поинт") – 1.33,299
13. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") -1.33,419
14. Карлос Сайнс ("Макларен") – 1.33,523
15. Ландо Норрис ("Макларен") – 1.33,967
16. Ленс Стролл ("Рейсинг Поинт") – 1.34,292
17. Джордж Расселл ("Уильямс") – 1.35,253
18. Роберт Кубица ("Уильямс") – 1.35,281
19. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – (не стартовал в первом сегменте)
20. Александр Албон ("Торо Россо") – (не стартовал в первом сегменте)
Ранее мы сообщали, что в календаре Формулы-1 появится Гран-при Нидерландов. Первая гонка на голландской трассе пройдет в мае 2020 года.
Напомним, что в Ханое уже начали строить трассу Формулы-1. Гран-при Вьетнама будет в календаре Формулы-1 уже в следующем году.
Представление болидов Формулы-1 на текущий сезон:
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