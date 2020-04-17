Британцы не сдаются: этап Формулы-1 состоится в срок – в июле, но без зрителей

Организаторы одного из этапов Формулы-1, Гран-при Великобритании, не собираются переносить свою гонку. Запланирована она на 19 июля. Об этом сказал исполнительный директор "Макларена" Зак Браун, сообщает ВВС. При этом все европейские этапы Формулы-1 могут состояться лишь без зрителей. Читайте, как пилот Формулы-1 попал в аварию в виртуальной гонке в том же месте, что и в реальной.

В частности Браун поведал:

"Гран-при Великобритании должен состояться в запланированные даты, однако, при пустых трибунах. Велика вероятность того, что все европейские этапы пройдут в аналогичном формате".

Напомним, что из-за пандемии коронавируса, начало сезона в Формуле-1 отложили. Гран-при Австралии отменили, затем гонки в Бахрейне (20-22 марта) и Вьетнаме (3-5 апреля) отложили на неопределенной срок. Позже перенесли три европейские Гран-при, которые должны были состояться в течение мая: Нидерландов, Испании и Монако.

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При этом немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил мнение коллег:

"Никому не нравится гоняться при пустых трибунах. Я считаю, что гонки без зрителей – странное занятие. Но вопрос в другом: когда наступит подходящий момент для возобновления чемпионата?"

Читайте, как спортсмена отстранили от соревнований и лишили зарплаты за оскорбление во время виртуальной гонки.

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