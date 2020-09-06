Британский чемпион проехал самый быстрый круг в истории Формулы-1

В Италии Льюис Хэмилтон выжал максимум из своего болида

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон продолжает поражать скоростью своего болида в Формуле-1. На этот раз в квалификации Гран-при Италии шестикратный чемпион мира не только завоевал очередной поул и побил рекорд трассы, но и установил невероятное достижение.

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Круг британца стал самым быстрым в истории Формулы-1 по средней скорости. Хэмилтон выжал из болида 264,36 км/ч – сообщает пресс-служба Формулы-1.

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Напомним, что Хэмилтон установил рекорд круга в Монце, превзойдя достижение финского гонщика Кими Райкконена, установленное 2018 годом. Всего этот поул стал для британца уже 94-м в карьере. В преддверии старта Гран-при Италии Льюис лидирует в общем зачете чемпионата, оторвавшись от ближайшего преследователя Макса Ферстаппена из "Ред Булл" уже на 47 очков.

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Отметим, что на прошлой неделе Хэмилтон выиграл гонку в Бельгии, а вот в его земляка из "Уильямса" британца Джорджа Расселла влетело "сумасшедшее" колесо.

Напомним также, что некоторое время назад украинский гонщик впервые в истории поднялся на подиум Формулы-4. В одном из интервью Иван Пеклин признавался, что для заявки в Формулу-4 нужно было собрать 200 тысяч евро.

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