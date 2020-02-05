Бросить вызов самому себе: 14-летний сын известного гонщика начинает карьеру в "формулах"

Колумбиец Себастьян Монтойя продолжит дело своего отца, выступавшего за "Уильямс" и "Макларен"

Себастьян Монтойя/Фото Prema

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14-летний сын бывшего гонщика Формулы-1 колумбийца Хуана-Пабло Монтойи, Себастьян, в 2020 году продолжит дело отца – начнет карьеру в "формулах". В составе команды Prema Powerteam Монтойя-младший проведет полный сезон в итальянской Формуле 4 и выступит в нескольких гонках немецкой Формулы-4. Ранее мы писали, что команда Aston Martin 60 лет спустя вернется в Формулу-1.

Юный гонщик уже успел протестировать машину, на которой будет ездить в этом году.

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"Prema – ведущий гоночный коллектив, в команде есть необходимое оборудование и люди, которые помогут мне учиться и прогрессировать, как гонщику. Борьба предстоит сложная, но в этом есть и плюс, поскольку мне придется самому себе бросить вызов как на трассе, так и за ее пределами", – говорит Себастьян.

Мы уже сообщали, что вундеркинд Формулы-1 рубится в кибергонки. Гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен и его коллега из "Макларен" Ландо Норрис выступают за профессиональную команду Redline, участвующую в киберспортивных гонках.

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