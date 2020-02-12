"Быки" показали болид на новый сезон Формулы-1

В новом сезоне "Ред Булл" будет гонять на болиде RB16

/ Фото: Twitter

Команда Формулы-1 "Ред Булл" представил новый болид на предстоящий сезон. Машина получила название RB16. Болид представлен в традиционной раскраске со знаменитым быком на ливрее. В новом сезоне за команду продолжат выступать Макс Ферстаппен и Александр Албон.

Второй год подряд мотористом "Ред Булл" выступит "Хонда". В прошлом году команда выиграла три гонки, в этом намерена победить не менее пяти раз – такую задачу озвучил спортивный консультант Хельмут Марко.

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Добавим, что по итогам прошлого сезона "Ред Булл" занял третье место в Кубке Конструкторов, уступив "Мерседесу" и "Феррари".

Вчера в муниципальном театре "Ромоло Валли" итальянского города Реджо-Эмилия "Феррари" официально представила новый болид на сезон-2020. Перед показом SF1000 в шоу выступили оркестр, хор и акробаты.

Также мы рассказывали, что "Хаас" первым представил болид сезона Формулы-1. В команде обещают сделать прогресс по сравнению с прошлым сезоном.

А вот как выглядели болиды прошлого сезона Формулы-1:

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